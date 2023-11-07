Итальянская коммунистическая партия выступила против 12-го пакета санкций против РФ

По словам генсекретаря партии Мауро Альборези, санкции "привели практически к упадку европейской экономики, наносят вред простым гражданам Европы"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Итальянская коммунистическая партия выступает против двенадцатого пакета антироссийских санкций, которые ранее уже привели к упадку европейской экономики. Следование диктату США не приведет Европу к успеху, заявил журналистам в Госдуме генеральный секретарь партии Мауро Альборези.

"Эти санкции [против РФ] оказали огромное влияние на страны Европейского союза (ЕС), привели практически к упадку европейской экономики, наносят вред простым гражданам Европы, - отметил политик, комментируя перспективы введения двенадцатого пакета санкций. - Мы выступали и выступаем против каких-либо санкций, особенно такого характера".

Он подчеркнул, что Итальянская коммунистическая партия продолжает выступать и против поставок вооружения Киеву со стороны Европы. "Должен сказать, что большая часть итальянского народа думает точно так же, как мы, и против всех этих санкционных режимов, - добавил политик. - Простое следование диктату США со стороны европейских правительств, как мы все понимаем, не ведет ни к какому успеху, а оказывает только самое отрицательное влияние".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 4 ноября заявила, что Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением ограничения цен на нефть.