Индия и РФ близки к согласованию перезапуска морского коридора Ченнаи - Владивосток

Генконсул Олег Авдеев назвал этот проект "обоюдной заинтересованностью"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Согласование РФ и Индией вопросов возобновления работы восточного морского коридора Ченнаи - Владивосток находится на завершающей стадии. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

"Обсуждение реализации проекта перезапуска морского коридора Владивосток - Ченнаи находится на завершающей стадии согласования", - сказал он.

По его словам, в возобновлении работы морского пути из Ченнаи во Владивосток заинтересованы обе страны.

"Это обоюдная заинтересованность, поскольку перезапуск [коридора] даст большой толчок развитию двусторонней торговли", - подчеркнул Авдеев. Он напомнил, что уже состоялся первый тестовый рейс по этому пути, который занял всего 17 дней.

Морской транспортный коридор из порта Ченнаи (до 1996 года - Мадрас) в порт Владивостока успешно функционировал в советские годы. На полях Восточного экономического форума в 2019 году Министерство транспорта РФ и Министерство судоходства Индии подписали соглашении о развитии морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи.

В сентябре 2023 года министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал и министр развития Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков провели переговоры. По итогам встречи индийский министр заявил, что Москва и Нью-Дели изучают возможности Северного морского пути и коридора Ченнаи - Владивосток.

Соновал также сообщил, что в мае 2023 года посетил порты Владивосток, Восточный, Находка и Козьмино. По его словам, это способствовало пониманию требований для полного масштабного введения в эксплуатацию морского коридора Ченнаи - Владивосток.