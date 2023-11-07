В Хабаровском крае комплексы "Хехцир" и "Холдоми" объединят в горнолыжный кластер

По данным пресс-службы аппарата полпреда ДФО, решение позволит увеличить налоговую базу и создать рабочие места

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Спортивно-туристические комплексы "Хехцир" и "Холдоми" в Хабаровском крае объединят в горнолыжный кластер, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда ДФО.

"В перспективе в будущий туристический горнолыжный кластер войдет, в том числе и "Холдоми" под Комсомольском-на-Амуре. А что значит развитие проекта для региона уже сейчас? Это прежде всего увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Центра инновационных технологий Хабаровска Сергея Гришина.

Горнолыжный комплекс "Холдоми" расположен на одноименной горе возле Комсомольска-на-Амуре. Пока это единственный крупный горнолыжный комплекс в регионе. Также в крае строится второй крупный СТК "Хехцир" - один из масштабных инфраструктурных объектов, направленный на развитие туристической отрасли края. Новый круглогодичный международный горнолыжный курорт будет находиться в получасе езды от Хабаровска.

Запуск первой очереди СТК "Хехцир" запланирован в декабре. В полную силу комплекс должен заработать к концу 2028 года, его пропускная способность составит 200 тыс. человек в год. В краевом правительстве рассчитывают, что реализация проекта не только увеличит туристический поток, но и создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.

Ранее министр туризма региона Екатерина Пунтус сообщала на Восточном экономическом форуме-2023, что с учетом реализации двух указанных проектов пропускная способность горнолыжных комплексов составит около 18 тыс. человек в час. Планируемый ежегодный поток посетителей комплексов достигнет уровня 400-450 тыс. человек.