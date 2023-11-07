Дума разрешила приоритетное использование судов РФ для вывоза грузов из портов

Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать в приоритетном порядке российские суда для вывоза грузов из морских портов РФ.

Документ подготовлен в целях исполнения перечня поручений президента РФ от 21 мая 2022 года и предусматривает создание механизма, который позволит защитить интересы российских грузовладельцев и судовладельцев при возникновении внешних неблагоприятных условий.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в начале октября. Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания РФ. Так, предлагается закрепить в кодексе норму об утверждаемом кабмином перечне грузов, вывозить которые из морских портов в приоритетном порядке будут именно российские судна.

Росморречфлот предложено наделить правом по созданию соответствующей информационной системы, через которую отправители смогут подавать заявки на вывоз грузов российскими судами, а судовладельцы в свою очередь будут предлагать свои услуги. "Информация, содержащаяся в системе вывоза грузов, является информацией ограниченного доступа", - говорится в законопроекте.

Документом при этом предусмотрена возможность отказа отправителя от использования судов под флагом РФ в случаях, перечень которых установит кабмин. Если отправитель оформил отказ или не получил предложений от судовладельцев, он сможет воспользоваться иностранными судами.