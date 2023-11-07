7 ноября, 11:48

Мишустин призвал применять отечественные решения при развитии инфраструктуры связи

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр также указал на важность предоставления по всей стране качественных и конкурентоспособных услуг связи, в том числе высокоскоростного доступа к интернету

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Современная телекоммуникационная инфраструктура в России должна быть выстроена с использованием отечественных технологий, она укрепит как научный, так и кадровый потенциал страны, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Необходимо построить современную защищенную телекоммуникационную инфраструктуру с применением отечественных решений и предусмотреть укрепление как научного, так и кадрового потенциала", - сказал глава кабмина на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Мишустин также указал на важность предоставления по всей стране качественных и конкурентоспособных услуг связи, в том числе высокоскоростного доступа к интернету. "Сегодня в мире активно внедряются цифровые технологии. Люди все чаще пользуются электронными сервисами, устройствами", - заметил премьер в этой связи. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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