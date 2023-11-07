ВТБ получил госаккредитацию для работы с биометрией в ЕБС

Первыми банками в реестре Минцифры стали Россельхозбанк и Альфа-банк

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ получил государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными в Единой биометрической системе (ЕБС). Со 2 ноября банк признан аккредитованной организацией, следует из соответствующего реестра Минцифры.

Первыми банками в реестре стали Россельхозбанк и Альфа-банк, это произошло в конце августа текущего года. В Минцифры тогда же заявили, что аккредитацию проходит и Сбербанк.

О том, что ВТБ подал заявку на включение в реестр, первым написал "Коммерсантъ". Таким же образом, по данным газеты, поступил и "Почта банк". Между тем планы аккредитоваться есть и у "Тинькофф банка".

Все биометрические данные должны храниться в Единой биометрической системе с 2023 года, а компании, которые когда-либо собирали их, обязаны передать их туда. Коммерческие организации должны получить госаккредитацию, чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам.