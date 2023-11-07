Минфин ожидает открытия около 10 млн счетов ИИС-3 в перспективе двух-трех лет

Средний чек по ним в среднем составляет в районе 500 тыс. рублей, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ прогнозирует открытие около 10 млн индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) в перспективе двух - трех лет. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме.

"Точно мы прогнозировать поведение граждан не можем. <…> Но мы, конечно, рассчитываем, что будет несколько миллионов счетов такого рода. Я надеюсь, что в среднесрочной перспективе мы дойдем до 10 млн (счетов). Средний чек по ним, по опыту, в среднем составляет в районе 500 тыс. рублей. Это в среднесрочной перспективе, два - три года", - сказал Моисеев.

Индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, предусматривающий различные льготы для инвесторов. На данный момент существуют ИИС двух типов - А и Б. Первый предполагает возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы в качестве налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (но не более 52 тыс. рублей в год), второй - освобождение от налога на доход от вложений в случае закрытия счета. При этом льготы предоставляются лишь в случае, если счет не был закрыт до истечения трехлетнего срока.

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о введении со следующего года ИИС-3 в качестве замены существовавшим ранее типам инвестсчетов. Срок действия нового ИИС будет зависеть от года, в котором он будет заключен: пять лет - при заключении договора в 2024-2026 годах.; шесть лет - при заключении договора в 2027 году; семь лет - при заключении договора в 2028 году; восемь лет - при заключении договора в 2029 году; девять лет - при заключении договора в 2030 году.

Налоговые вычеты для нового типа ИИС будут включать в себя прежний вычет по ИИС типа А, а также освобождение от налога на доход от вложений в сумме не более 30 млн рублей.

"То есть если инвестиционный доход до 30 млн рублей за весь период владения счетом в момент закрытия счета, то столько денег может получить человек, не уплатив налоги. Что касается сроков, то минимальный срок владения - пять лет, однако размерами срок владения не ограничен, ограничен только размер льгот", - уточнил замглавы Минфина.