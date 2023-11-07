7 ноября, 12:26

Греф заявил, что инфляция в России начала замедляться

Глава Сбера отметил, что если инфляция будет замедляться, то ЦБ будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации, и темпы кредитования будут восстанавливаться

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Аналитики Сбербанка отмечают замедление инфляции в России в конце октября - начале ноября, заявил журналистам глава Сбера Герман Греф.

"Мы видим на конец октября и начало ноября замедление инфляции уже. Если инфляция будет замедляться, то Центральный банк будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации, и темпы кредитования будут восстанавливаться", - сказал он.

Ранее глава госбанка отмечал, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики в ближайшие полгода.

Банк России перешел к повышению ключевой ставки в июле, подняв ее в июле до 8,5% годовых, в августе - до 12%, в сентябре - до 13%, а в октябре - до 15%. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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