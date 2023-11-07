Полпред ПФО заявил, что в округе есть цифровые разработки, которые могут стать кластерами

Игорь Комаров привел в пример нижегородский виртуальный образовательный центр IT-кампуса "Неймарк"

ТАСС, 7 ноября. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) обладают отдельными разработками и технологиями, которые со временем могут превратиться в перспективные производственные кластеры, считает полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, который во время поездки в город Наньчан (провинция Цзянси, КНР) с делегацией посетил тематический парк виртуальной реальности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда, гостям рассказали о производственной базе виртуальной реальности - масштабном кластере, который включает профильные школы, образовательные учреждения средней и высшей ступени, рекреационные зоны и научно-технические лаборатории компании-учредителя.

"Было интересно познакомиться с опытом Китая по развитию VR-технологий и искусственного интеллекта. Для нас это еще одно направление работы. Благодаря постоянному совершенствованию технологий сфера виртуальных развлечений приобретает огромный рыночный потенциал. У нас в регионах ПФО есть отдельные разработки и технологии, которые со временем могут превратиться в перспективные производственные кластеры", - приводятся в сообщении слова Игоря Комарова.

Полпред президента РФ привел в пример нижегородский виртуальный образовательный центр IT-кампуса "Неймарк". Люди из разных точек России и мира смогут стать слушателями лекций, проводить лабораторные работы и развивать цифровые проекты. В Татарстане, по слова Комарова, есть Иннополис - один из трех наукоградов России с университетом и особой экономической зоной, а в Перми успешно работает крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе, компания является обладателем 20 патентов в сфере искусственного интеллекта.