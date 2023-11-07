В Индии не согласятся с налогом ЕС на углеродные выбросы при производстве стали

Министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял отметил, что индийская сталелитейная промышленность будет защищена от любого демпинга со стороны развитых государств

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Индия откажется согласиться с введением Евросоюзом с 1 января 2026 г. налогов на углеродные выбросы для импортируемых из республики стали, алюминия и продукции других углеродоемких отраслей промышленности. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

"Мы уже выразили ЕС и Всемирной торговой организации озабоченность предстоящим введением таких налогов, которые создадут очень серьезную проблему для многих стран. Индия не допустит несправедливых налогов или сборов, взимаемых с индийской сталелитейной, алюминиевой промышленности или любой другой отрасли", - цитирует министра газета The Pioneer.

По словам Гояла, индийская сталелитейная промышленность будет защищена от любого демпинга со стороны развитых стран и найдет способ удержать их от злоупотребления соглашениями о свободной торговле.

Ранее Гоял заявил, что Индия обсуждает с Евросоюзом проблематику углеродного сбора и в качестве одного из путей решения проблемы рассматривает введение в стране аналогичного европейскому налога на выбросы углекислого и парниковых газов, что позволит избежать взимания новой пошлины на импорт индийской стали и другой продукции.

Евросоюз с 1 октября начал поэтапное введение в действие механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который фактически является системой таможенных пошлин на углеродные выбросы (выбросы углекислого и угарного газа) при производстве за границей товаров, импортируемых в ЕС. До 1 января 2026 года система будет работать в режиме сбора информации. В 2026 году Брюссель начнет поэтапно облагать "зеленой пошлиной" весь импорт товаров в ЕС, этот процесс должен завершиться в 2034 году, когда стоимость углеродных выбросов должна стать неотъемлемой частью любых продаваемых в Евросоюзе товаров.