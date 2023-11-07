На Урале запустили производство косметики для животных

Продукция направлена на замещение ушедших с российского рынка брендов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Предприятие по производству косметики для животных мощностью 22 тонны в месяц открылось в Свердловской области. Продукция направлена на замещение ушедших с российского рынка брендов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Первое опытное производство косметики для собак и кошек открылось на базе технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский". Предприятие полного цикла запустила уральская компания Groom", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Дарьи Гоц, идея разработки собственной линейки уходовых средств за домашними животными появилась в 2020 году, когда возникли первые перебои с поставкой косметики для груминга из-за рубежа. С уходом из России импортных брендов в 2022 году спрос еще вырос.

Мощность производства полного цикла, которое включает лабораторию по разработке формул продуктов и промышленный цех, составит на первом этапе 22 тонны в месяц, это линейка средств для собак. Также компания запустит в производство продукты для кошек и лечебные средства от облысения и собак. "Открытие опытного производства на площадке технопарка "Университетский" - только первый этап. В дальнейшем планируется строительство производственного комплекса, ориентированного на импортозамещение на российском рынке груминга", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова.

В департаменте уточнили, что планируется создать крупный зооцентр с производительной мощностью 160 тонн в месяц, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных на одной площадке. Проект оценивается в 260 млн рублей и находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.