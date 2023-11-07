Карл III: новый закон снизит зависимость Британии от энергоносителей из враждебных стран

Король Великобритании отметил, что законопроект поможет осуществлять выдачу лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений в будущем и поможет стране достичь углеродной нейтральности к 2050 году

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Британское правительство представит законопроект о распределении лицензий на добычу углеводородов в Северном море, который должен помочь обеспечить энергетическую безопасность королевства. Как заявил в тронной речи на церемонии открытия парламента король Великобритании Карл III, новый закон должен будет снизить зависимость страны от враждебных стран.

"Будет представлен законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности Соединенного Королевства и снижение зависимости от нестабильных международных рынков и враждебных иностранных режимов, - объявил монарх. - Законопроект поможет осуществлять выдачу лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений в будущем и поможет стране достичь углеродной нейтральности к 2050 году, не создавая при этом чрезмерного финансового бремени для домохозяйств".

Тронную речь традиционно готовит правительство, отображая в ней свои приоритеты на предстоящий парламентский год. В общей сложности Его Величество упомянул больше 20 направлений политики и законопроектов, которые парламенту намерено представить консервативное правительство премьер-министра Риши Сунака. Среди прочего монарх пообещал, что кабмин "продолжит предпринимать шаги, чтобы снизить инфляцию, уменьшить влияние [высокой] стоимости жизни на семьи и помочь предпринимателям профинансировать создание новых рабочих мест и привлечь инвестиции".

"Мои министры поддержат Банк Англии в возвращении инфляции к целевому показателю (2% - прим. ТАСС) путем принятия ответственных решений по тратам и займам", - сказал Карл III. "Долгосрочные сложности для Соединенного Королевства" глава государства объяснил "негативными последствиями от COVID-19" и конфликта на Украине.

При этом Карл III пообещал, что "его министры будут тесно сотрудничать с международными партнерами в деле поддержки Украины, усиления НАТО и решения наиболее остро стоящих вызовов в области безопасности".

Карл III впервые произносит тронную речь качестве монарха, однако в мае 2022 года, еще будучи наследником престола, он уже выступал на открытии новой сессии парламента, заменяя свою мать Елизавету II, которая тогда испытывала проблемы со здоровьем и впервые за 59 лет не присутствовала на церемонии. Ее Величество умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года, после чего ее тело была перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге и захоронено в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном. Ставший королем 74-летний сын королевы Чарльз принял имя Карла III.