Chery выведет на рынок РФ новый бренд гибридных и электрических авто Chery Nev в 2024 году

В компании сообщили, что для нового бренда также будет создана своя дилерская сеть

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Chery планирует в 2024 году представить на российском рынке новый бренд Chery Nev, под которым будут продаваться гибридные и электрические автомобили. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания АО "Чери автомобили рус" намерена сосредоточить свое внимание на развитии продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии. Автомобили как с гибридными силовыми установками, так и полностью электрическими будут представлены в России под новым брендом Chery Nev в 2024 году", - отмечается в сообщении.

Для нового бренда также будет создана своя дилерская сеть, которая на первом этапе будет включать до 70 партнеров по всей России.

Chery - автомобильный бренд китайской государственной компании Chery Automobile Co. Ltd. Основная продукция - легковые автомобили, минивэны и внедорожники.