ЦБ обяжет банки предоставлять клиентам право платить в бюджет через СБП

Условием для этого станет размещение в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации о начислениях, на основании которых осуществляются транзакции

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России обяжет банки предоставлять клиентам возможность осуществлять платежи в бюджет через систему быстрых платежей (СБП), если информация о начислениях, на основании которых осуществляются платежи, размещена в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Это следует из опубликованного на сайте регулятора проекта указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П "О платежной системе Банка России".

"Проект устанавливает: обязанность системно значимых кредитных организаций и кредитных организаций с универсальной лицензией предоставить возможность своим клиентам - физическим лицам осуществлять платежи в бюджет с использованием СБП, если информация о начислениях, на основании которых осуществляются платежи, размещена в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах", - отмечается в пояснительной записке.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 16 ноября 2023 года. При этом предоставить клиентам возможность проведения платежей на единый казначейский счет через систему быстрых платежей банки смогут с 1 апреля 2024 года, а системно значимые кредитные организации должны внедрить сервис в обязательном порядке до 1 октября 2024 года. Также проект предусматривает расширение графика функционирования платежной системы Банка России в части предоставления сервиса срочного и несрочного перевода денежных средств не только ежедневно по рабочим дням, но и по воскресеньям, если они не являются нерабочими праздничными днями в соответствии с законодательством РФ.

Проект обяжет кредитные организации с универсальной лицензией, в том числе системно значимые, предоставлять клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - возможность электронного удаленного акцепта договорных условий об использовании СБП.

Проект документа предусматривает возможность трансграничного перевода денежных средств в СБП с участием иностранных поставщиков платежных услуг, не являющихся иностранными банками, и возможность трансграничного перевода денежных средств в СБП между физическими лицами с участием иностранного банка, являющегося вторым банком-посредником, без его регистрации в качестве косвенного участника СБП и публикации информации в справочнике банковских идентификационных кодов. Также документ обязывает предоставить возможность возврата денежных средств плательщику с корреспондентского счета банка-посредника при неуспешном завершении трансграничного перевода на стороне нерезидентов на основании распоряжения ЦБ РФ в дополнение к возврату на основании распоряжения банка-посредника.

Проект указания вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, кроме отдельных требований, для которых устанавливаются иные сроки вступления в силу.