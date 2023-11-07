"Россети" внедрят собственные энергоэффективные решения на подстанции 500 кВ в Поволжье

В частности, на двух автотрансформаторах общей мощностью 1 051 МВА установят интеллектуальную систему управления охлаждением

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" начала модернизацию одного из крупнейших центров электроснабжения Поволжья - подстанции 500 кВ "Азот", питающей северо-запад Самарской области, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В ходе работ на объекте будут реализованы инновационные решения, разработанные собственным научно-техническим центром группы "Россети". Они позволят повысить энергоэффективность и увеличить ресурс силового оборудования при сохранении высокой надежности его работы.

В частности, на двух автотрансформаторах общей мощностью 1 051 МВА установят интеллектуальную систему управления охлаждением. Она будет контролировать работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих в режиме реального времени данных о температуре окружающей среды и оборудования, режимах его работы. В результате оптимизируется загрузка устройств - расход электроэнергии на собственные нужды, затрачиваемые на охлаждение трансформаторов, снизится до 25%, отмечает компания.

Работы проводятся в рамках национального отраслевого проекта "Энергоэффективная подстанция", инициатором и ключевым участником которого являются "Россети". Аналогичные технологии уже применяются на объектах высокого и сверхвысокого классов напряжения на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, центральных и южных регионах. Подстанция 500 кВ "Азот" - первый центр питания Самарской области, где реализуются такие решения, говорится в сообщении.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.