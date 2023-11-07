7 ноября, 13:18

Греф сообщил о самой мощной DDоS-атаке в истории Сбера около двух недель назад

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам главы кредитной организации, хакерам ни разу не удалось пробить даже первый из трех контуров защиты банка

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сбер постоянно сталкивается с безуспешными хакерскими атаками, около двух недель назад отразил наиболее мощную в истории банка DDоS-атаку, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

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"Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого", - сказал он.

Греф уточнил, что банк постоянно сталкивается с примерно 10 атаками в месяц, но хакерам ни разу не удалось пробить даже первый из трех контуров защиты банка.

"Но мы заметили, что это новые хакеры, почерк их нам не известен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы", - добавил глава банка.

Ранее в Сбере сообщали, что банк с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками, предыдущая мощнейшая кибератака на системы организации была зафиксирована 6 мая 2022 года. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
© Информационное агентство ТАСС
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