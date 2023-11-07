На Ставрополье производство тепличных овощей выросло на 10% в 2023 году

В регионе этим занимаются 12 комбинатов общей площадью 311 га, рассказали в краевом Минсельхозе

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Производство овощей защищенного грунта увеличилось на Ставрополье в 2023 году на 10% и достигло 96,5 тыс. т. Об этом сообщили журналистам в минсельхозе региона.

"Валовой сбор овощей защищенного грунта с начала текущего года увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом и составляет 96,5 тыс. т. Производство томатов достигло отметки в 77,5 тыс. т, огурцов - 18,7 тыс. т", - говорится в сообщении.

По данным краевого минсельхоза, регион занимает первое место в России по объему производства томатов защищенного грунта. Производством тепличных овощей в крае занимаются 12 комбинатов общей площадью более 311 га. Основные площади сосредоточены в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах.

"В числе новых проектов, за счет которых достигается развитие отрасли, - предприятие в Советском округе, введено в работу в мае этого года на площади 41 га. Также в августе была введена четвертая очередь тепличного комплекса в Изобильненском округе площадью 37,8 га, которая специализируется на выращивании томатов", - пояснили в министерстве.

В правительстве края отмечают, что выращивание тепличных овощей является перспективным направлением для Ставрополья. Увеличивать площади защищенного грунта в крае помогает региональная госпрограмма "Развитие сельского хозяйства".