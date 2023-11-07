Инвестиционная карта Ставрополья объединила более 240 площадок для бизнеса

В интерактивном ресурсе собраны списки полезных ископаемых, информация о землях особо охраняемых природных территорий, мерах поддержки

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Более 240 инвестиционных площадок представлено на инвестиционной карте, созданной на Ставрополье. Инвестор может выбрать любой из участков для реализации проекта, сообщил ТАСС глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"На инвесткарте Ставропольского края в разделе "Инвестиционные площадки" представлены участки двух видов. На ноябрь 2023 года в регионе насчитывается 201 свободный земельный участок типа Greenfield и 43 готовых имущественных комплекса типа Brownfield. Карта позволяет выбрать участок в любом из 33 муниципальных образований Ставропольского края", - сказал он.

Карта доступна для просмотра на сайте Корпорации развития Ставрополья. При сопровождении специалистов корпорации заинтересованный инвестор может выехать на место, чтобы детально познакомиться с территорией.

"Также инвестиционная карта отражает данные об инфраструктуре площадок: водо-, электро-, газо- и теплоснабжении, точках связи. В интерактивном ресурсе собраны списки полезных ископаемых, информация о землях особо охраняемых природных территорий, мерах поддержки", - отметил Полюбин.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил, что разработанная инвестиционная карта поможет привлечь инвесторов в регион. "Это своего рода единое окно для тех, кто готов вложиться в нашу экономику. <…> По каждому объекту правительство края собрало полную информацию, включая возможность подключения к инженерным коммуникациям, сформировало пакет документов для запуска инвестпроекта. Любой предприниматель уже может начать работать с этим ресурсом", - написал он.

Глава Ставрополья отметил, что краевые власти продолжат разработку механизмов, упрощающих запуск бизнеса в регионе.