В Свердловской области заявили, что каждая пятая банка консервов не отвечает требованиям

В 2023 году показатель достиг 22,8%, в то время как в 2022 году он составлял 11,2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Доля консервов ненадлежащего качества в Свердловской области за год удвоилась и достигла 22,8%, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Шулешова.

"Значительное увеличение [доли продукции, не соответствующей показателям качества] произошло в группах продукции, таких как консервы - до 22,8% [для сравнения, в аналогичном периоде 2022 года - 11,2%], птицепродукты - до 5,8% [за девять месяцев 2022 года, для сравнения, - 2,6%], рыбные продукты - до 7,5% [за аналогичный период 2022 года - 4,5%]", - сказала она.

С начала 2023 года управление исследовало более 8,5 тыс. проб пищевой продукции по физико-химическим показателям качества, 5,3% из них оказались несоответствующими требованиям. Незначительно снизилась доля некачественных товаров в таких категориях, как хлебобулочные и кондитерские изделия, а также масложировая продукция.

В адрес управления с начала года поступило порядка 8,5 тыс. обращений, 3,5 тыс. из которых - обращения по поводу рынка товаров, жалобы, которые касаются качества, безопасности продовольственных товаров и порядка их продажи.