Мишустин призвал нарастить кооперацию IТ-разработчиков и производителей

Премьер-министр отметил, что пока в российском IТ-ландшафте остаются "белые пятна" по некоторым решениям

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. IТ-разработчики и производители должны объединять усилия, чтобы от начала до конца обеспечивать работоспособность продукта за счет отечественных систем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделия, наращивать совместную кооперацию в рамках крупных проектов, будь то производство нового самолета, корабля или серийного автомобиля. Но в то же время сохраняя рынок и здоровую конкуренцию", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что пока в российском IТ-ландшафте остаются "белые пятна" по некоторым решениям. Например, пояснил он, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники, для фотоники, автоматизированного контроля качества, и пока эти ниши остаются пустыми.

Единые стандарты

Премьер РФ добавил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов. На национальном уровне необходимо договориться о единых правилах и форматах обмена данными, в том числе и утвердить новые стандарты, указал он. "Нужна так называемая интеграционная шина (так называют связующее программное обеспечение - прим. ТАСС) для всех российских разработок, которая упростит взаимодействие различных платформ", - отметил глава кабмина.

Он поставил задачу четко определить, какие направления развития систем, поддерживающих полный жизненный цикл изделия, будут основными, - с учетом консолидации усилий частного бизнеса, ключевых производителей программного обеспечения и других предприятий, а также разных отраслей экономики.

"У нас уже есть серьезный задел, есть конкурентоспособные отечественные геометрические ядра, которые нужны для формирования сложных двухмерных и трехмерных моделей управления. Кстати, их в мире всего семь. И три из них - российские", - напомнил председатель правительства.

Мишустин обратил внимание, что в России есть "достаточно зрелые решения по системам для поддержки изготовления, инженерного моделирования, автоматизированного проектирования и по другим компонентам".

"Все они должны развиваться. Причем важно обеспечить функциональную совместимость этих продуктов и активно внедрять передовые технологии, включая искусственный интеллект, стимулировать платформенные облачные разработки. И, конечно, данные действия должны быть синхронизированы в рамках формируемого национального проекта "Экономика данных", - резюмировал премьер.