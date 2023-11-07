Мишустин сообщил, что кабмин отобрал 200 проектов разработки отечественного ПО

Общий объем финансирования составил около 230 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ отобрало порядка 200 особо значимых проектов по разработке отечественного программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В начале стратсессии "Переход промышленности РФ на отечественную цифровую систему поддержки полного жизненного цикла изделий" глава кабмина подчеркнул: "Россия должна стать одной из передовых стран, которая будет иметь линейку собственного программного обеспечения по всем классам".

"Уже отобрано порядка 200 особо значимых проектов с общим объемом финансирования свыше 230 млрд рублей. Большая часть - это частные инвестиции, сумма грантов из бюджета превысит 25 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в прошлом году в России создали специальные центры компетенций, и сейчас в стране действуют 34 индустриальных центра и 13 центров по развитию общесистемного и прикладного программного обеспечения. По словам главы кабмина, разработчики, управленцы, представители деловых кругов и власти "действуют вместе, чтобы у предприятий был и востребованный, и удобный программный продукт".

"Одной из частей этой большой задачи является создание решений для поддержки полного жизненного цикла изделий, которые необходимы для развития промышленного производства", - отметил премьер. Так, по его словам, размер данного рынка составляет почти 56 млрд рублей. "Системы такого класса используют более 88 тыс. предприятий. Причем практически половина из них уже применяет компоненты отечественного выпуска, а в некоторых уже внедрены отечественные платформы", - указал Мишустин.

"Ряд промышленных лидеров сейчас активно занимается отдельными элементами промышленного программного обеспечения тяжелого класса [продукты, с помощью которых проектируются высокосложные объекты, такие как самолеты и атомные электростанции]. В рамках деятельности индустриальных центров компетенций насчитывается порядка 40 таких проектов с общим финансированием свыше 40 млрд рублей", - подчеркнул глава кабмина.