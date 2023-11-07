В ТПП выступили против ограничений для новых резидентов СЭЗ и ТОР

Вице-президент торгово-промышленной палаты Вадим Чубаров отметил, что принятие законопроекта может существенно ограничить количество новых участников

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступает против законопроекта, который предусматривает ограничения для новых резидентов свободных экономических зон (СЭЗ) или территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

"Законопроект вводит новую статью 56.1 Налогового кодекса, в рамках которой предусмотрены ограничения для новых резидентов, получивших статус участника свободной экономической зоны или статус резидента территории опережающего развития после 1 января 2025 года. В случае несоответствия требованиям, предусмотренным в проектируемой статье, налогоплательщики лишаются налоговых преференций в виде пониженных ставок по налогам и (или) налоговых льгот", - сообщил он.

К требованиям проектом закона предлагается отнести следующие: "организация не привлекалась в течение предшествующего года к ответственности за непредставление бухгалтерской отчетности", "организация выполняет отдельные обязательства, установленные соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего развития". При этом разработчики указывают на то, что предлагаемые меры будут относиться к резидентам преференциальных налоговых режимов, получивших статус резидента только после 1 января 2025 года, указал Чубаров.

Он отметил, что в этой связи будут созданы различные условия для новых и действующих резидентов СЭЗ и ТОР. Такой подход, по его мнению, требует, как минимум, дополнительного обсуждения.

"Кроме того, законопроектом предлагается ввести дополнительные требования (барьеры) для получения налоговых преференций. Так, ограничение суммы получаемых налоговых льгот размером осуществленных капитальных вложений может полностью лишить Калининградскую область привлекательного для инвесторов фактора. Тем более, что размещая свой бизнес в эксклавном регионе, предприниматели несут дополнительные затраты на создание необходимых условий, величина которых включается в стоимость продукции, которая без преференций особых экономических зон может стать неконкурентной на сложившемся рынке", - сказал Чубаров.

В итоге принятие законопроекта может существенно ограничить количество новых резидентов СЭЗ и ТОР, заключил вице-президент ТПП РФ.