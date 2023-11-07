В МЭР рассчитывают на принятие нового закона о туризме в 2024 году

Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач отметил, что "существующий закон планируется полностью переработать"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает на принятие обновленного закона о туризме к концу весенней сессии Госдумы, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач в ходе Международного форума "Всемирный день качества в России".

"Планируем в весеннюю сессию выйти в активное обсуждение и ставим себе задачей к концу весенней сессии принять этот закон. Это непростая, достаточно большая задача. Существующий закон о туристской деятельности планируется полностью переработать", - сказал он.

Трач отметил, что Минэкономразвития собрало 100 инициатив от бизнеса по развитию туризма в стране, 27 из них направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти. После согласования дорожная карта будет внесена в правительство и будет дорабатываться совместно с бизнес-сообществом, добавил он.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило план мероприятий по трансформации делового климата в туризме на 2023-2025 годы. Он был составлен на основе предложений бизнеса и направлен для межведомственного обсуждения. Среди предложений - внедрить возможность заселения в отели удаленно и по загранпаспорту, приравнять статус круизных компаний к туроператорам, а круизных судов - к гостиницам, чтобы обеспечить получение ими налоговых льгот, дать право управления снегоходной и мотовездеходной техникой водителям с правами на машину и мотоцикл.