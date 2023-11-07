В Греции установят 7,3 млн умных электросчетчиков на €1,2 млрд

Такой проект необходим для цифровой трансформации сети и реализации целей по защите окружающей среды, рассказали в пресс-службе греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса

АФИНЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Соглашение об установке в греческие дома 7,3 млн умных электросчетчиков на общую сумму €1,2 млрд, из которых 150 млн выделит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), подписано после встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с президентом ЕИБ Вернером Хойером. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

Подписи под соглашением о финансировании проекта установки интеллектуальных счетчиков поставили вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис и генеральный директор компании - оператора греческой электрораспределительной сети (DEDDIE) Анастасиос Манос.

По информации пресс-службы правительства, проект предусматривает поставку и установку в общей сложности 7,3 млн интеллектуальных счетчиков для обслуживания всех потребителей электросетей низкого напряжения. Проект имеет ключевое значение для цифровой трансформации сети и достижения национальных целей по защите окружающей среды, которые были установлены в рамках ЕС, подчеркнули в кабмине.

Завершение инвестиций запланировано на 2030 год, но уже к концу этого года DEDDIE сможет дистанционно измерять примерно 40% потребляемой энергии, а к концу 2024 года эта доля, по оценкам, превысит 55%.