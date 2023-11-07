Зеленский ввел санкции против компаний, якобы связанных с Фридманом

Под ограничения подпали девять иностранных организаций

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против девяти иностранных компаний.

Документ, опубликованный на сайте главы украинского государства, вводит в действие решение Совбеза о санкциях на срок от 2 до 10 лет против компаний, которые находятся на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне.

По утверждению агентства РБК-Украина, компании якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Агентство, в частности, связывает с бизнесменом компании Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited. Однако РБК-Украина не приводит деталей и не уточняет, каким образом компании относятся к Фридману.

В документе также указано, что санкции вводятся по предложению Службы безопасности Украины (СБУ).

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, ему вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих в зоне спецоперации.