7 ноября, 13:57,
обновлено 7 ноября, 14:15

Демпфер компенсируют увеличением НДПИ на конденсат "Газпрома"

Как сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, также компенсация подразумевает сокращение выплат по акцизу для НПЗ, не выполняющих обязательства по поставкам на внутренний рынок

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Компенсация бюджету демпферных выплат будет осуществляться за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" и сокращения выплат по акцизу для НПЗ, не выполняющих обязательства по поставкам на внутренний рынок. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Было принято решение вернуть выплаты по демпферу в полном размере, предусмотрев соответствующую компенсацию бюджету через сокращение выплаты по акцизам в отношении тех нефтеперерабатывающих заводов, которые не выполняют норму о поставке на внутренний рынок 40% светлых нефтепродуктов, а также за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат, добываемый "Газпромом", - сказал он.

Сазанов пояснил, что увеличение НДПИ для "Газпрома" планируется для того, чтобы скомпенсировать выплаты, которые идут в пользу заводов холдинга: "Газпром нефтехим Салавата", Астраханского ГПЗ и Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. 

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