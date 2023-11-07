В МВФ заявили о неравномерном восстановлении мировой экономики после пандемии

В фонде подчеркнули, что "прогнозы глобального роста в среднесрочной перспективе находятся на самом низком уровне за последние десятилетия"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) охарактеризовал восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 и конфликта на Украине как "медленное и неравномерное". Такая оценка содержится в докладе фонда о перспективах экономических реформ в странах Группы двадцати (G20).

"Экономическая активность все еще не достигла допандемийного уровня, удерживаемая синхронной денежно-кредитной политикой, нацеленной на сдерживание инфляции. В результате увеличиваются различия между регионами", - указано в документе.

МВФ подчеркивает, что "прогнозы глобального роста в среднесрочной перспективе находятся на самом низком уровне за последние десятилетия". В связи с этим перспективы выхода стран G20 на более высокий уровень жизни оцениваются как слабые.

Отмечается, что кризис стоимости жизни, затронувший многие государства, удалось смягчить за счет "стабилизации мировых цен на сырьевые товары, которая позволила вернуть показатели общей инфляции к уровню начала 2021 года в большинстве стран". Однако, как указывает МВФ, общая инфляция будет превышать целевые показатели как минимум до 2025 года. Общая инфляция также остается выше целевых показателей, особенно в сфере услуг, где высок потребительский спрос.