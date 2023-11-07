7 ноября, 14:06
Военная операция на Украине

WSJ: представители администрации Байдена просят Конгресс предоставить Киеву $11,8 млрд

По данным газеты, соответствующее письмо подписали министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена обратились к Конгрессу с просьбой выделить Украине помощь на сумму $11,8 млрд, чтобы помочь оплатить текущие счета Киева. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо чиновников.

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Письмо подписали министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, уточняет издание. Письмо было направлено спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоЙеллен, ДжанетБлинкен, ЭнтониОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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