WSJ: представители администрации Байдена просят Конгресс предоставить Киеву $11,8 млрд

По данным газеты, соответствующее письмо подписали министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена обратились к Конгрессу с просьбой выделить Украине помощь на сумму $11,8 млрд, чтобы помочь оплатить текущие счета Киева. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо чиновников.

Письмо подписали министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, уточняет издание. Письмо было направлено спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.