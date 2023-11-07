Продажи электромобилей Evolute в октябре снизились на 28,4%

Всего продали 136 электромобилей бренда

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Продажи электромобилей российского бренда Evolute в России по итогам октября снизились на 28,4% по отношению к сентябрю. Об этом говорится в сообщении компании-автопроизводителя "Моторинвест". Всего за 10 месяцев 2023 года продали 1,5 тыс. электрокаров бренда.

"В период с января по октябрь 2023 года на регистрационный учет поставлено 1 546 единиц. По итогам октября было зарегистрировано 136 электромобилей бренда", - отмечается в сообщении.

Также в октябре "Моторинвест" продал 440 моделей китайского бренда Voyah (компания занимается официальным импортом машин марки), а в январе - октябре 2023 года реализовал 2,9 тыс. электромобилей и гибридов бренда.

Кроме того, в отчетном месяце в России продали 80 автомобилей китайского бренда Dongfeng, продукцию которого реализует "Моторинвест". Всего же по итогам десяти месяцев 2023 года легковые автомобили Dongfeng разошлись в количестве 511 экземпляров.