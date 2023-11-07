Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении НДПИ на конденсат "Газпрома"

Коэффициент будет равен умноженному на 1,5 коэффициенту Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам принял за основу поправки, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома". Документ внесен правительством РФ ко II чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициенту Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом повышение не будет применяться к компаниям, у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов сказал, что компенсация бюджету демпферных выплат будет осуществляться за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат "Газпрома". Сазанов пояснил, что увеличение НДПИ для "Газпрома" планируется для того, чтобы скомпенсировать выплаты, которые идут в пользу заводов холдинга: "Газпром нефтехим Салавата", Астраханского ГПЗ и Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что правительство РФ в настоящее время обсуждает повышение НПДИ на газовый конденсат "Газпрома", решение должно устроить все стороны.

Повышение НДПИ на газ

Кроме того, комитет Госдумы по бюджету и налогам принял за основу поправки об уравнивании индексации НДПИ на газ для "Газпрома" и независимых производителей.

Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, вводящие при расчете НДПИ на газ два новых коэффициента: Ккг2023 (вводится с 1 января 2024 года и относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (вводится с 1 августа 2024 года и касается поставок газа всем потребителям, в том числе и населению, ТЭС и ЖКХ). Оба коэффициента характеризуют изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ на внутреннем рынке.

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 января 2024 года до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ и изъятия дополнительных доходов в федеральный бюджет. Планировалось, что для собственника Единой системы газоснабжения ("Газпрома") коэффициент в первом полугодии 2024 года составит 303, а во втором - 454, то для независимых производителей - 555 и 706 соответственно, в первом полугодии 2025 года для "Газпрома" - 428, а для независимых - 779, во втором полугодии - 448 и 799, а с 2026 года - 464 и 863 соответственно.