Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде октября выросла до 12,04%

Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде октября была на уровне 11,44%, в первой декаде - на уровне 10,18%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2023 года повысилась по сравнению с предыдущей и составила 12,04%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде октября была на уровне 11,44%, в первой декаде - на уровне 10,18%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Россельхозбанк", банк "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", "Промсвязьбанк" и "Совкомбанк".

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.