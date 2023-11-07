Цена нефти Brent на ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 25 августа

По данным биржи на 17:32 мск, цена Brent опустилась на 2,24%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 25 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:32 мск, цена Brent опустилась на 2,24% - до $82,97 за баррель.

К 17:50 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $82,95 за баррель (-2,26%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе опускался на 1,81% - до $78,63 за баррель.

В октябре Минэнерго США немного снизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году - с $84,46 за баррель до $84,09 за баррель. Это обусловлено снижением спотовой цены на Brent в первую неделю октября ниже $90 за баррель, хотя в среднем за сентябрь цена на нефть марки Brent выросла до $94 за баррель, что на $8 выше, чем в августе, и на $19 выше, чем в июне.