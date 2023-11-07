7 ноября, 14:36,
обновлено 7 ноября, 15:19
Мировые цены на нефть

Цена нефти Brent на ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 25 августа

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

По данным биржи на 17:32 мск, цена Brent опустилась на 2,24%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 25 августа, свидетельствуют данные торгов.

Читайте также
ЦБ повысил прогноз цены нефти Brent до $83 в 2023 годуЦена марки Brent на ICE опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября

По данным биржи на 17:32 мск, цена Brent опустилась на 2,24% - до $82,97 за баррель.

К 17:50 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $82,95 за баррель (-2,26%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе опускался на 1,81% - до $78,63 за баррель.

В октябре Минэнерго США немного снизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году - с $84,46 за баррель до $84,09 за баррель. Это обусловлено снижением спотовой цены на Brent в первую неделю октября ниже $90 за баррель, хотя в среднем за сентябрь цена на нефть марки Brent выросла до $94 за баррель, что на $8 выше, чем в августе, и на $19 выше, чем в июне. 

Теги:
ВеликобританияМировые цены на нефть
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация