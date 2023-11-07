В ГД заявили об убытке "Газпрома" в 1 трлн рублей из-за роста налогов и снижения экспорта

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный спрогнозировал достижение такого показателя компанией в 2025 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Убытки "Газпрома" могут достигнуть около 1 трлн рублей в 2025 году из-за роста налоговой нагрузки на компанию, снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе заседания комитета Думы по бюджету и налогам, на котором рассматривался рост НДПИ на газовый конденсат "Газпрома".

"Я имею последнее исследование Института энергетических исследований академии наук, они сделали оценку налоговой нагрузки и ситуацию на ближайшую трехлетку по "Газпрому" с учетом снижения экспорта и выручки от экспорта. В условиях резкого снижения выручки, роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка, получается, что в данных условиях "Газпром" загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка 1 трлн рублей с учетом обязательств по газификации и прочих вещей", - сказал депутат.

Удельная нагрузка на транспортировку газа также растет, поскольку "экспорта не будет, а затраты остались", отметил Завальный.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам принял за основу поправки, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома". Замглавы Минфина Алексей Сазанов сказал, что компенсация бюджету демпферных выплат будет осуществляться за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат "Газпрома". Он пояснил, что увеличение НДПИ для "Газпрома" планируется для того, чтобы скомпенсировать выплаты, которые идут в пользу заводов холдинга: "Газпром нефтехим Салавата", Астраханского ГПЗ и Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту.