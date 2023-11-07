На модернизацию инфраструктуры водоканала Липецка направят более 49 млрд рублей

Основной поток средств за счет кредитов будет инвестирован в город в течение пяти-семи лет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ открыл финансирование для проекта модернизации водоканала Липецка, в который совместно с Росводоканалом планирует направить более 49 млрд рублей. Основной поток средств за счет кредитов будет инвестирован в город в течение пяти-семи лет, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ открыл финансирование для проекта модернизации инфраструктуры водоканала Липецка. Масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения в регионе за счет внебюджетных инвестиций властями Липецкой области стартовала в 2023 году в сотрудничестве с ВЭБ.РФ и Росводоканалом. <...> В модернизацию коммунальных сетей Липецка ВЭБ.РФ и Росводоканал намерены вложить более 49 млрд рублей в ценах соответствующих лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, основной объем инвестиций за счет кредитов будет направлен в течение пяти-семи лет, возврат этих кредитов предусмотрен за счет тарифа в течение 20-25 лет, чистую воду город получает уже сейчас. "Концессия в Липецке подписана на 49 лет, то есть нагрузка на рост тарифа распределяется равномерно на очень долгий срок. Несмотря на масштабные затраты, одна из ключевых задач инвесторов - сохранить для горожан социально ориентированный тариф. В настоящее время идет операционная деятельность, услуги водоснабжения потребителям предоставляет профильный и ответственный оператор", - цитирует пресс-служба исполнительного директора бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислава Лазарева.

Как уточняется в сообщении, с 1 января 2022 года гарантирующим поставщиком услуг холодного водоснабжения и водоотведения в Липецке стала компания "РВК-Липецк", которая является дочерним предприятием госкорпорации ВЭБ.РФ и федеральной группы компаний "Росводоканал", всего в городе планируется построить и реконструировать более 408 км сетей водоснабжения, 315 км сетей водоотведения и 165 производственных объектов. В том числе 5,5 млрд рублей будут направлены на модернизацию очистных сооружений.

По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в рамках сделок в Липецке также применяются инструменты инфраструктурного меню правительства: льготные займы Фонда ЖКХ, инфраструктурные облигаций ДОМ.РФ. Кроме того, в сфере ЖКХ по водоснабжению на стадии подготовки к финансированию у ВЭБ.РФ находятся проекты еще в шести городах на сумму 238,3 млрд руб.