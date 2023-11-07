В OIV спрогнозировали самое низкое за последние 60 лет производство вина в мире

Как говорится в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия, в отрасли связывают неблагоприятные показатели с экстремальными климатическими условиями

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Производство вина в мире в 2023 году будет самым низким за последние 60 лет. Как говорится в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), опубликованном в Париже, в отрасли связывают неблагоприятные показатели с экстремальными климатическими условиями.

"В 2023 году мировое производство вина ожидается на самом низком уровне за последние 60 лет, - указывают авторы доклада. - На основе информации, собранной в 29 странах, на долю которых приходится более 90% мирового виноделия, производство вина в мире в 2023 году оценивается в пределах от 241,7 до 246,6 млн гектолитров при средней оценке в 244,1 млн гектолитров. Речь идет о снижении на 7% по сравнению с показателями 2022 года".

По данным OIV, производство вина в России, которая является членом организации, остается на стабильном уровне (4,9 млн гектолитров), как и в 2022 году, при этом в среднем за последние пять лет этот показатель вырос на 9%.

Что касается стран Европейского союза, то в 2023 году они столкнутся со значительным спадом производства, снижение ожидается на уровне 7%. При этом Франция станет ведущей винодельческой страной мира. "В Европейском союзе ожидается низкий объем производства. В Италии и Испании зафиксирован существенный спад по сравнению с 2022 годом из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к появлению милдью [болезни винограда] и засухам. При этом Франция станет ведущим производителем в мире в 2023 году, ее объем немного превысит средний показатель за пять лет", - отметили в организации.

В OIV отмечают, что данные организации носят предварительный характер и могут быть скорректированы после появления статистики по Китаю.

Международная организация виноградарства и виноделия объединяет 49 стран, ее штаб-квартира находится в Дижоне.