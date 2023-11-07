Украина получит от Евросоюза €250 млн на восстановление

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что это позволит привлечь средства на восстановление мостов, железных дорог, а также поддержку украинских аграриев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украинское правительство утвердило соглашение, которое позволит Киеву получить от Евросоюза €250 млн на восстановление. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина привлечет еще €250 млн от ЕС на быстрое восстановление. Сегодня утвердили соответствующее соглашение. Оно позволит привлечь средства на восстановление мостов, железных дорог, школ, детсадов, больниц, жилых домов, а также поддержку украинских аграриев", - написал он в Telegram-канале.

3 ноября Еврокомиссия распространила отчет о €82,6 млрд, которые Брюссель израсходовал на Украину с начала СВО. В эту сумму включена экономическая, гуманитарная и военная поддержка, а также прием и размещение украинских беженцев в странах Евросоюза. Из €29,6 млрд экономической и бюджетной помощи €27,6 млрд предоставлены в виде кредитов по льготной ставке.

Отдельные страны ЕС ссудили Киеву €9,5 млрд на двусторонней основе, €1,5 млрд было предоставлено на гуманитарные проекты и целевое финансирование "поддержки реформ и евроинтеграции", €25 млрд - на оружие (фактически эти деньги были перераспределены в европейской экономике в виде компенсаций за снятие с вооружения старого оружия и боеприпасов, а также инвестиций в закупку новых). €17 млрд (примерно пятая часть всей помощи) были переданы различным странам ЕС на улучшение условий жизни украинских беженцев.

20 июня Еврокомиссия призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах ЕС, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны Евросоюза все еще не приняты.