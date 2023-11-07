В ООН отметили тенденцию к снижению цен на зерно после прекращения зерновой сделки

Генеральный секретарь Конференции всемирной организации по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что после выхода России из соглашения на рынках наблюдалось больше волатильности

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Цены на зерно после прекращения зерновой сделки - соглашения о коридоре для судов с украинским зерном в Черном море - поначалу резко выросли, затем стабилизировались, а сейчас наблюдается тенденция к их снижению. Об этом заявила на пресс-конференции в Женеве генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен.

"Что касается черноморской зерновой инициативы и последствий выхода России из этой сделки, то мы увидели на рынках больше волатильности, цены вначале резко выросли, но стали затем стабильными и продемонстрировали тенденцию к снижению, с определенными всплесками, особенно из-за того, что происходит на Ближнем Востоке", - сказала Гринспен. Она подчеркнула, что цены "не росли так, как это было в начале" боевых действий на Украине. "Это происходит потому, что совокупных объемов [зерна], которые идут на рынки, в настоящий момент достаточно", - подчеркнула глава UNCTAD.

"Проблема состоит в неопределенности, именно этим объясняется волатильность. Другая проблема - это операционные издержки. Мы увидели рост операционных издержек", - продолжила Гинспен, пояснив, что речь идет об увеличении стоимости страхования морских перевозок и стоимости обслуживания.

Глава UNCTAD расценила поступающие сейчас на рынки объемы зерна как хорошие, обратив внимание на тот факт, что в России "получен урожай, являющийся одним из самых больших в ее истории". В свою очередь Украина, по ее словам, "имела возможность продолжать экспорт" через "коридор солидарности". "То есть объемы поставок сильно не пострадали", - констатировала она. Вместе с тем Гринспен подчеркнула, что "важно осознавать значение Черного моря для торговой системы в том, что касается продовольственной безопасности", "это торговое пространство должно быть безопасным".

Представляя на пресс-конференции доклад UNCTAD о наименее развитых странах, Гринспен назвала их нынешнее экономическое положение отчаянным, обратив внимание на тяжелые последствия пандемии рост стоимости жизни и воздействие на них изменения климата. Она высказалась за облегчение долгового бремени этих государств и предоставление им финансовой поддержки.

Зерновая сделка

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.