Комитет Думы одобрил ужесточение контроля за нерыночными ценами во внешнеторговых сделках

В Минфине рассказали, что поправки расширяют перечень лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми, при осуществлении сделок, контролируемых на предмет рыночного характера цен

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении нормы, ужесточающие требования по контролю за ценами, применяемые в сделках внешней торговли. Нормы, инициированные правительством РФ, оформлены как поправки ко второму чтению большого налогового бюджетообразующего законопроекта. Планируется, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении на заседании 9 ноября. Поправки были приняты комитетом за основу.

Поправки расширяют перечень лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми, при осуществлении сделок, контролируемых на предмет рыночного характера цен, сказал на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании, а также организации, находящиеся под контролем физлиц, в случае, если эти организации контролируют близкие родственники. "Здесь расширяется перечень тех сделок, которые будут попадать под контроль за трансфертными ценами", - указал Сазанов.

Уточняется документация, которая предоставляется по сделкам в налоговые органы. "Если идет сделка в области внешней торговли с взаимозависимыми лицами, то необходимо будет в рамках сведений о контролируемых сделках раскрывать цепочку перепродажи, которая находится за пределами РФ, чтобы понимать, применялись ли рыночные цены в сделках", - отметил Сазанов. Кроме того, уточняется информация о предоставляемой отчетности. Организации, группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки и активы которых расположены в основном в Российской Федерации, должны будут должны будут предоставлять консолидированную финансовую отчетность по такой группе компаний, а также финансовую отчетность по компаниям, которые участвуют в сделках в рамках группы.

В случае, если налоговые органы выявят применение нерыночных цен, разница между рыночной и нерыночной ценой сделки будет признаваться выплатой дивидендов и, соответственно, такие выплаты будут облагаться налогом у источника по ставке 15%, пояснил замминистра. Кроме того, ужесточаются штрафные санкции - они составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки, указал Сазанов.