В Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО до 150 тыс. рублей

Контракт о прохождении военной службы должен быть подписан через Военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту Чебоксар

ЧЕБОКСАРЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ об увеличении размера единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт для участия в спецоперации, с 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"С 1 сентября 2023 года единовременная (разовая) денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, увеличивается в три раза и составит 150 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что контракт должен быть подписан через Военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту города Чебоксары. "Данная выплата предоставляется в проактивном формате, без подачи гражданами заявлений и документов: на основании списка, представляемого военным комиссариатом <…> в Минтруд Чувашии", - подчеркивается в сообщении.

1 июня Николаев подписал указ о предоставлении 50 тыс. рублей единовременной выплаты добровольцам и служащим по контракту, участвующим в специальной военной операции. Это решение распространялось на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.