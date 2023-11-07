В РФ планируют запустить сеть заводов по переработке мискантуса в целлюлозу

Они могут появиться в Новосибирской и Калининградской областях

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Предприятия по переработке экзотического травянистого растения мискантуса - аналога хлопчатника для производства целлюлозы планируют запустить в Новосибирской и Калининградской областях. Несколько тысяч гектаров на востоке Новосибирской области будут засеяны мискантусом весной, рассказал ТАСС пресс-секретарь Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Георгий Батухтин.

Основной источник целлюлозы в России - дерево, однако леса растут медленно и нуждаются в восстановлении, в то время как урожай мискантуса можно получать ежегодно. Соответственно, получать целлюлозу из древесины технологически сложнее и дороже. Этой культурой можно засевать заброшенные поля, она также будет восстанавливать почву. С 1 га полей мискантуса можно будет получить до 4 тонн целлюлозы.

"Наш партнер АО "НПО "Биотехкомпозит" хочет сделать сеть заводов, чтобы каждый завод был заточен под свой вид продукции из мискантуса. Опытное производство уже запущено в Подмосковье, по Новосибирскому заводу - это будет на землях ИЦиГа на востоке Новосибирской области. Там же будет располагаться сам завод по получению целлюлозы. Также достигнута договоренность о создании производства в Калининградской области", - сказал Батухтин, уточнив, что эти заводы, согласно планам, смогут производить ежегодно по 10 тыс. тонн продукции.

У целлюлозы, которую получают из мискантуса, множество вариантов дальнейшего применения. В частности, отрабатывается технология переработки целлюлозного волокна в карбоновое путем отжига для получения углепластиковых композитных материалов, например, для авиации и беспилотных авиасистем. Также из целлюлозы можно получать волокно для лакокрасочных производств. На опытном производстве в Подмосковье уже отлажена технология получения биоразлагаемой посуды.

Ранее в ИЦиГ СО РАН создали новый сорт многолетнего травянистого растения мискантус, произрастающего в тропической, субтропической и теплоумеренной зонах Азии, Африки и Австралии. Сорт "Сорановский" адаптирован к условиям выращивания в Сибири, кроме того, он размножается не семенами, а микроклубнями, что исключает его неконтролируемое распространение.

По словам Батухтина, перед учеными института стоит задача на основе разработанного сорта получить новые сорта, адаптированные к условиям произрастания в разных регионах России. Также ученые ведут переговоры с компанией о возможности создания специальных сортов для разных видов переработки. Планируется, что каждый завод будет направлен на переработку и производство определенного продукта. Отработка технологий переработки и производства будет проводиться на опытном производстве в Подмосковье.