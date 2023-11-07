Объем импорта товаров РФ в США сократился в сентябре на 15%

Он составил $252,3 млн

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Объем импорта российских товаров в США в сентябре сократился до $252,3 млн с зафиксированных в августе $298,1 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

При этом в июле объем импорта товаров из РФ в США составлял $241,7 млн, в июне - $411,7 млн, в мае - $504 млн, в апреле - $215,6 млн, в марте - $561,9 млн.

Объем экспорта американской продукции в Россию в сентябре сократился до $38,4 млн с $32,1 млн в августе. В июле он составил $35,6 млн, в июне - $30,9 млн, в мае - $60 млн, в апреле - $65,2 млн, в марте - $66,4 млн.

Как ранее сообщало Бюро переписи США, объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $1,7 млрд. В ведомстве отмечали, что объем экспорта американской продукции в Россию в 2022 году упал приблизительно в 3,7 раза примерно с $6,4 млрд в 2021 году. Импорт российских товаров в США в 2022 году сократился примерно до $14,45 млрд с зафиксированных в 2021 году $29,6 млрд.

В целом дефицит торгового баланса США в сентябре вырос почти на 5% за счет более значительного роста объемов импорта по сравнению с экспортом. Общий дефицит торгового баланса страны превысил прогнозы и составил $61,5 млрд по сравнению с $58,7 млрд в августе. Импорт увеличился на 2,7% до $322,7 млрд, а экспорт вырос на 2,2% до $261,1 млрд. В документе подчеркивается, что торговый оборот поддерживался потребительскими расходами, поскольку американцы используют накопления времен пандемии, однако ожидается, что повышение базовой процентной ставки, направленное на снижение инфляции, приведет к ослаблению спроса. Как отмечают аналитики, по мере замедления экономического роста в странах - основных торговых партнерах США после ужесточения денежно-кредитной политики экспорт также может сократиться.