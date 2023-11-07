Bloomberg: состояние Трампа выросло на $500 млн после того, как он покинул Белый дом

По данным агентства, сейчас состояние экс-президента США оценивается в $3,1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп увеличил свое состояние после ухода из Белого дома на $500 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, сейчас состояние экс-президента оценивается в $3,1 млрд по сравнению с $2,6 млрд в 2021 году.

"Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент", - приводит агентство слова сына бывшего главы Белого дома вице-президента Trump Organization Эрика Трампа.

Как отмечает агентство, бизнес Трампа оказался устойчивым перед лицом кризиса недвижимости. Состояние экс-президента на данный момент оценивается как лучшее, чем "когда-либо за последние десятилетие", уточняет Bloomberg.

Сейчас проходят слушания по иску нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве. Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как утверждает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность.