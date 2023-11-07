Набиуллина: ЦБ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели

Глава Банка России отметила, что регулятор будет готов для этого повышать ключевую ставку "ощутимыми шагами"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели в 4%, будет готов для этого повышать ключевую ставку "ощутимыми шагами", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Банк России обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели. На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

По словам главы регулятора, сейчас наблюдается инфляция, вызванная внутренней разбалансировкой спроса и предложения. Спрос растет, рост предложения упирается в ограничения, в результате рост цен ускоряется. "При этом бюджетная политика на ближайшие три года остается стимулирующей. Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к 4%", - указала она.

Набиуллина напомнила, что в обновленном прогнозе ЦБ поднял траекторию ключевой ставки на 2023 год до 15-15,2%, в 2024 году средняя ставка составит 12,5-14,5% годовых. "Такая траектория ставки позволит вернуть инфляцию к цели к концу следующего года и закрепить ее на уровне 4% в дальнейшем", - заключила глава ЦБ.