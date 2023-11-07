7 ноября, 16:03

В ЦБ заявили, что годовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 года

В обновленном прогнозе Банк России повысил до 7-7,5% прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России постепенно начнет снижаться весной 2024 года - по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

"В обновленном прогнозе Банк России повысил до 7-7,5% прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год. Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнет снижаться - по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок. В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен", - отмечается в докладе.

В октябре ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее.

По оценкам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 

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