7 ноября, 16:10,
обновлено 7 ноября, 17:07

Кабмин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами поручили обеспечить реализацию этого стратегического направления

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Читайте также
Кабмин утвердил стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 годаРоссия предложила странам ШОС синхронизировать транспортные проектыМинтранс подписал меморандумы о создании двух транспортных коридоров

"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года", - говорится в тексте документа.

﻿﻿﻿Минтрансу России совместно с заинтересованными ведомствами поручено обеспечить реализацию этого стратегического направления.

Беспилотный автотранспорт

Согласно стратегии, в 2024 году трафик беспилотных транспортных средств на трассе М-11 "Нева" может составить 11 тыс. штук в год. Кроме того, в 2024 году по всем участкам этой трассы будет запущено движение грузовых беспилотных тягачей 4-го уровня автоматизации.

Также планируется, что грузопоток беспилотных транспортных средств в РФ вырастет не менее чем в три раза к 2030 году.

Авиация

Как следует из стратегии, в 2024 году будут заключены договоры на беспилотную перевозку почты и грузов на 48 маршрутах. Кроме того, в документе отмечается, что в 2024 году в России будут допущены к эксплуатации 16 беспилотных авиационных систем, а в 2035 году может начаться экспорт российских гражданских беспилотников.

Биометрия

Направление "Зеленый цифровой коридор пассажира" подразумевает, что к 2030 году на 700 объектах транспортной инфраструктуры будет использоваться биометрия для допуска пассажиров.

Также ожидается, что к 2030 году в 600 городах на автобусных маршрутах будет использоваться безбарьерная оплата проезда. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация