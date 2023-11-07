Румынский газопровод от Черного моря к Западной Европе войдет в строй в 2025 году

Речь идет о газопроводе Тузла-Подишор

БУХАРЕСТ, 7 ноября. /ТАСС/. Газопровод Тузла-Подишор, по которому добытый в Черном море природный газ будет доставляться в Западную Европу, войдет в строй к 1 июля 2025 года. Это заявил генеральный директор румынской компании Transgaz Ион Стериан, выступая на 6-й Румынской международной газовой конференции (RIGC 2023).

"Первая сварка на газопроводе Тузла-Подишор, по которому пойдет весь газ, добытый в периметре Neptun Deep, будет сделана через 8-10 дней, - сказал он. - К концу будущего года газопровод будет готов. Последуют еще 5-6 месяцев технологических проб, и, согласно подписанному контракту, 1 июля 2025 года газопровод войдет в строй".

Контракт на строительство газопровода Тузла-Подишор компания Transgaz подписала с турецким холдингом Kalyon Insaat 16 июня 2023 года. Стоимость проекта - €500 млн, протяженность газопровода - 308,3 км. Газопровод Тузла-Подишор свяжет месторождение природного газа в периметре Neptun Deep в Черном море с коридором BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия).

Коммерческой эксплуатацией месторождения природного газа в периметре Neptun Deep в Черном море занимаются австрийская компания OMV Petrom и румынская Romgaz. Запасы газа в периметре, по предварительным оценкам составляют около 100 млрд куб. метров.

Выступая на конференции, генеральный директор OMV Petrom Кристина Верчере сказала, что обе компании намерены инвестировать в проект около €4 млрд, а добычу газа намечено начать в 2027 году.