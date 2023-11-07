Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,31-0,35%

Курс юаня снизился до 12,67 рубля, доллара - до 92,26 рубля, евро - до 98,67 рубля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник показал положительную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,35%, до 3 246,34 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,31%, до 1 107,20 пункта. Курс юаня снизился на 0,001%, до 12,67 рубля, доллара - на 0,13%, до 92,26 рубля, евро - на 0,41%, до 98,67 рубля.

"Российский рынок акций начал торги вторника в нейтральном ключе, во второй половине дня индекс Мосбиржи вышел в умеренный плюс. Рубль сделал паузу в укреплении к доллару, при этом в нефти развилась локальная нисходящая коррекция. На котировки черного золота оказали давление неоднозначные данные по торговому балансу Китая, крепкий доллар и снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сохранялся умеренно негативный внешнерыночный фон. "К слабым китайским данным добавился статистический негатив из Европы. Объем промышленного производства в Германии в сентябре сократился на 1,4% месяц к месяцу, прогнозировался спад лишь на 0,1%", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке во вторник оказались депозитарные расписки группы "Русагро" (+6,1%) в связи с заявлениями первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова о значимости продовольственного сектора для обеспечения экономического суверенитета, рассказал ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки группы Headhunter.ru (-1,5%) после недавнего бурного роста.

Прогноз на 8 ноября

Если котировки нефти перейдут к восстановлению, индекс Мосбиржи способен продвинуться выше 3 250 пунктов, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 8 ноября - 3175-3275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 92-93,5 рублей.

В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в коридоре 3200-3300 пунктов, пара доллар/рубль может показать движения в диапазоне 91-94,5 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99,5 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,5-13 рублей.

В среду инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На американском рынке ожидаются квартальные отчеты Walt Disney, Bayer, Biogen.