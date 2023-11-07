7 ноября, 17:09

В ДНР поступила первая партия товаров из Мьянмы

Для республики как субъекта России это также была первая сделка по импорту на рынок региона

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Мьянма впервые экспортировала продовольственные товары в Россию, первая партия доставлена в Донецкую Народную Республику. Для ДНР как субъекта России это также была первая сделка по импорту на рынок региона, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

"На территорию ДНР поступила первая партия импортных продовольственных товаров из Республики Союз Мьянма. Реализация товара данной категории на внешний рынок является первым опытом экспорта для Мьянмы и производителя, в частности, и первой в истории импортной сделкой, предназначенной для рынка ДНР", - сообщили в министерстве, не уточнив о каких категориях товаров идет речь и какой объем груза был доставлен в регион.

Отмечается, что проект является "логическим продолжением расширения взаимосвязей в различных сферах между Российской Федерацией и Азиатским регионом". 

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