Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за девять месяцев упала на 44%

Она составила 446,1 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в январе - сентябре 2023 года получил 446,1 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 44% ниже, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка холдинга упала на 36% - до 3,96 трлн рублей.

Валовая прибыль компании снизилась на 71%, до 925,4 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 455,46 млрд руб. против 1,02 трлн рублей годом ранее.

Дебиторская задолженность "Газпрома" на конец III квартала 2023 года составила 2,427 трлн рублей против 2,899 трлн рублей на конец 2022 года. Кредиторская задолженность на конец III квартала снизилась до 1,187 трлн рублей с 1,265 трлн рублей на конец 2022 года.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2022 году упала на 72,2% - до 747,25 млрд руб. Также "Газпром" в первом полугодии 2023 года сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд куб. м. Снижение добычи газа компания объясняет "принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа".