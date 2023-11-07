Посол России в Душанбе заявил о росте поставок топлива в Таджикистан

Семен Григорьев заявил, что увеличение экспорта происходит в соответствии с потребностями республики и ростом ее экономики

ДУШАНБЕ, 7 ноября. /ТАСС/. Россия остается надежным поставщиком и наращивает экспорт горюче-смазочных материалов в Таджикистан по льготным ценам в соответствии с потребностями республики и ростом ее экономики. Об этом сообщил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.

"В структуре российского экспорта [в Таджикистан] за январь - июнь 2023 года 39% поставок составляли минеральные продукты - $299,8 млн, из них нефтепродуктов - $268,3 млн (в физических объемах - 391,5 тыс. тонн). И с учетом роста экономики Таджикистана мы постоянно наращиваем эти объемы", - сказал дипломат в интервью таджикской газете "СССР".

Он отметил, что за первое полугодие 2023 года поставки возросли на 12,4% в денежном выражении и на 35,6% в физических объемах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Россия остается единственным и основным надежным поставщиком ГСМ на таджикский рынок. Мы поставляем в республику нефтепродукты по льготным ценам в рамках двустороннего соглашения между правительствами России и Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов", - добавил Григорьев.

Посол также отметил, что в соседнюю Киргизию "поставки осуществляются точно так же, на льготных условиях в рамках межправительственного соглашения". "Но так как Киргизия является членом ЕАЭС, то в ближайшее время для нее все изменится. С 1 января 2025 года заработает общий рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, который позволит увеличить объемы поставок нефтепродуктов, оптимизировать логистику (следовательно, и стоимость продукции)", - сказал дипломат.

Рост ВВП Таджикистана в этом году ожидается на уровне 7,8%, сообщали ранее в Минэкономразвития республики. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал рост экономики республики на 8%, Евразийский банк развития ожидает рост на уровне 7,9% по итогам 2023 года.